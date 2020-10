The Medium : une vidéo consacrée à la B.O. du jeu, Akira Yamaoka (Silent Hill) a apporté sa touche

l

e concept de double réalité (pour lequel un brevet a été déposé), et la participation d'Akira Yamaoka à la B.O. du jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est à ce compositeur japonais que l'on doit les musiques de Silent Hill ; un daron, quoi. D'ailleurs, Bloober Team a décidé de lui consacrer une vidéo aujourd'hui, une séquence dans laquelle apparaît également le directeur du son Arkadiusz Reikowski. Il indique être en charge des morceaux que l'on entendra dans le monde réel, tandis que Yamaoka-san s'occupera de ceux du monde des esprits.



Visiblement, la COVID-19 n'a pas empêché les deux hommes de collaborer à distance. Bien au contraire, Akira Yamaoka explique que les choses ont avancé de manière fluide, tandis qu'Arkadiusz Reikowski souligne que même si les thèmes ont été faits par deux personnes, il a rarement vu une telle symbiose musicale. Il faudra attendre la fin de cette année pour s'en assurer soi-même, The Medium étant attendu sur Xbox Series X et PC.





Il y a deux choses dont les développeurs de The Medium sont manifestement fiers :