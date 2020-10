The Last of Us Remastered : les temps de chargement drastiquement réduits grâce à une mise à jour

Vous savez ce que l'on dit : il vaut mieux tard que jamais. Un proverbe qui s'applique on ne peut mieux à Naughty Dog qui, de façon surprenante et inattendue, vient tout juste de déployer une mise à jour pour The Last of Us Remastered. Son but ? Pour une fois, il ne s'agit pas stabiliser l'expérience ou de corriger des bugs mais... de minimiser les temps de chargement. Et Dieu sait que cette update 1.11 est efficace puisque les loadings se voient alors réduits de façon drastique, jugez plutôt : seulement 13,86 secondes pour lancer une nouvelle partir, contre 1min30 auparavant !Histoire d'apporter d'autres preuves encore plus concrètes, la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits s'est attelé à un comparatif vidéo, exposant différentes situations - revenir sur le menu, charger un niveau, lancer l'extension Left Behind - avant et après la mise à jour. Il n'y a pas à dire, l'expérience se voit alors sacrément fluidifiée, et ce six ans tout de même après sa sortie. On ne peut pas dire non.