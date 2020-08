The Last of Us Part II : du gameplay en multijoueur a fuité

Pour l'instant, The Last of Us : Part II s'est limité à être un jeu solo, et bien que le studio Naughty Dog ait teasé des DLC scénarisés, il a scientifiquement laissé planer le doute au sujet d'un mode multijoueur. On sait que la série Uncharted a eu droit à du jeu en ligne, et cela pourrait bien être le cas de The Last of Us 2 à en croire la vidéo qui vient de fuiter. Mise en ligne sur la chaîne YouTube de "The Irishlizard", la vidéo de 11 secondes semble nous montrer un extrait d'une partie disputée dans le mode multijoueur Factions. D'ailleurs, cette séquence faisait initialement partie du gros leak qui avait touché le jeu en mars dernier et qui avait suivi un piratage des serveurs du studio.

Pourtant, en septembre dernier, Naughty Dog expliquait que le jeu n'aurait pas de multijoueurs, la vision du studio pour le mode Factions étant trop ambitieuse pour arriver comme un simple bonus à la campagne solo. Reste donc à savoir si ces images probablement issues d'un prototype annoncent l'arrivée de quelque chose. En effet, si on imagine que le projet n'a pas été abandonné, on ignore la forme qu'il pourrait prendre. Ajout au jeu de base sous la forme d'une mise à jour gratuite ? DLC payant ? Stand-alone sous forme de spin-off ? Bonus pour les acheteurs d'une version PS5 du titre ? Bref, wait & see comment disent les Britanniques.

MAJ : Maxime Chao s'est engagé à nous partager une petite vidéo ce soir. Voici la preuve en image !