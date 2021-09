The Last of Us : Neil Druckmann sera l'un des réalisateurs de la série HBO, c'est confirmé !

Depuis que l'on sait que c'est HBO qui s'occupe de l'adaptation du jeu vidéo The Last of Us en série télé, la hype autour du projet n'a cessé de croître au fil des mois. Entre la présence de Craig Mazin en tant que créateur de la série, la confirmation que c'est Gustavo Santaolalla qui s'occupe de la musique et le fait que Naughty Dog soit directement impliqué également, tous les signaux sont au vert quant à une adaptation la plus qualitative possible. Côté scénario, on sait que la série couvrira l'ensemble de l'histoire du premier épisode, avec des événements inédits supplémentaires, histoire de rajouter un peu plus de surprises pour celles et ceux qui connaissent le jeu vidéo par coeur. Le tournage a démarré en juillet dernier et l'on sait que la série fera 10 épisodes au total, pour une sortie qui n'a pas encore été communiquée.Ce week-end, un nouvel élément s'est ajouté à la longue liste des bonnes nouvelles entourant le projet : l'arrivée de Neil Druckmann à la réalisation. C'est la Directors Guild of Canada (soit le syndicat des réalisateurs au Canada) qui a officialisé l'information, en publiant toutes les données relatives à la production et au tournage. Cinq réalisateurs sont listés (Craig Mazin, Jasmila Zbanic Permit, Kantemir Balagov, Peter Hoar et Neil Druckmann), tandis que l'on sait désormais que le tournage durera bien un an, du 12 juillet 2021 au 8 juin 2022. Reste à savoir combien d'épisodes Neil Druckmann réalistera-t-il et quel morceau de l'histoire aussi, mais une chose est sûre, l'avoir en tant que metteur en scène est un gage d'authenticité et sans doute de qualité aussi.