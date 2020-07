The Last of Us : le 3e épisode du podcast officiel est disponible, ça parle de l'automne et du DLC "Left Behind"

N'oublions pas non plus qu'au final, le podcast comprendra huit épisodes (quatre dédiés au premier opus, quatre consacrés au second), et qu'il permet d'apprendre des anecdotes sur le développement des deux titres. Naturellement, tout ça est gratuit.



, chargée de la conception des interfaces utilisateur sur The Last of Us et Left Behind. On rappelle que les comédiens sont doublés par leurs doubleurs officiels français.N'oublions pas non plus qu'au final, le podcast comprendra huit épisodes (quatre dédiés au premier opus, quatre consacrés au second), et qu'il permet d'apprendre des anecdotes sur le développement des deux titres. Naturellement, tout ça est gratuit.

Sony Interactive Entertainment annonce que le troisième épisode du podcast officiel de The Last of Us est dès à présent disponible. Après avoir abordé l'introduction du jeu et la période estivale, Neil Druckmann (Creative Director & Vice President de Naughty Dog), Troy Baker (Joel) et Ashley Johnson (Ellie) évoquent cette fois-ci l'automne ainsi que le DLC "Left Behind". Ils sont accompagnés d'Alexandria Neonakis