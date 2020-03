The Last of Us : HBO annonce le tournage d'une série par le créateur de Chernobyl

La chaîne américaine HBO vient d'officialiser la mise en chantier d'une toute nouvelle série télé qui va adapter la franchise The Last of Us au petit écran. Mieux, la série sera chapeautée par le créateur de Chernobyl. Craig Mazin, à qui l'on doit la saisissante recréation des événements autour du pire accident nucléaire de l'histoire, a d'ailleurs déjà débuté sa collaboration avec Neil Druckmann, même si ce dernier est encore focalisé sur TLOU Part II comme on peut le lire dans le tweet ci-dessous.

Le duo sera épaulé par d'autres grands noms comme Carolyn Strauss (Game of Thrones, The Wire, The Sopranos) ou encore Evan Wells qui n'est autre que le président de Naughty Dog. Selon The Hollywood Reporter, la série de HBO va couvrir les événements du jeu original, sachant que la possibilité d'inclure des éléments qui feront partie de The Last of Us Part II n'est pas écartée.