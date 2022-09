The House of the Dead Remake : la version Xbox Series arrive 5 mois après toutes les autres

The House of the Dead Remake est arrivé quelques semaines plus tard, le 28 du même mois, sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Il faut croire que les développeurs avaient aussi les consoles nouvelle génération en tête puisqu'on vient d'apprendre par le biais d'une vidéo que la version Xbox Series sera prêt le 23 septembre prochain. Plus que trois petits jours à attendre pour profiter de ce rail-shooter mythique, dont le remake n'a guère convaincu la presse ni les joueurs. Entre les graphismes complètement obsolètes, le gameplay qui n'a pas bougé d'un iota, ou presque, et la durée de vie riquiqui, autant se replonger dans le jeu d'origine...









Sorti le 7 avril 2022 sur Nintendo Switch,