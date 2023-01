The House of the Dead Remake : la version PS5 arrive enfin, un nouveau trailer tout moche

The House of the Dead Remake sort enfin sur PS5. Les développeurs de MegaPixel voient enfin le bout du tunnel après avoir bossé sur chacune des versions de leur jeu pour les adapter correctement. Histoire de nous montrer le résultat après plusieurs mois de travail, un trailer de cette itération sur PS5 a été publiée, mais malheureusement, difficile de s'extasier face au rendu graphique et technique d'un jeu qui était déjà obsolète graphiquement parlant. Malgré tout, les développeurs nous font la liste des nouveautés proposées avec cette version next gen du pauvre.





L'attente aura été longue mais pas vaine. Huit mois après la sortie initiale du jeu sur Nintendo Switch (c'était le 7 avril 2022),

- Graphismes et commandes modernes.

- Fidèle au gameplay d'origine.

- Multijoueur local à deux joueurs.

- Fins multiples.

- Mode photo.

- Trophées

- Armurerie avec des armes à débloquer.

- Nouveau mode de jeu.

- Galerie d'images des ennemis et des boss rencontrés.

- Graphismes et performances du jeu adaptés à la PlayStation 5.