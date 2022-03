The House of the Dead Remake : une édition limitée en boîte par Microids, voici son contenu

lenticulaire

,

deux silhouettes de zombies en carton

et une

planche de stickers

. Pas de quoi s'extasier non plus, c'est même assez léger, car on aurait aimé une figurine ou un morceau de mort-vivant pour décorer notre gaming room.

Annoncé depuis quasiment trois ans, le remake de The House of the Dead est sur le point de voir le jour sur Nintendo Switch. Si le jeu est bel et bien attendu le 7 avril sur l'eShop, il bénéficiera aussi d'une sortie physique avec une édition limitée, prévue un peu plus tard, le 26 mai 2022. C'est Microids qui nous révèle cette information sur son compte Twitter et qui semble d'ailleurs s'occuper de cette édition boîte. On apprend donc qu'il y aura un packaging soigné avec un renbdu