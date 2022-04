The House of the Dead Remake : fin de l'exclu Nintendo Switch, il arrive sur les autres consoles

The House of the Dead Remake va finalement arriver sur les autres consoles. L'information vient à peine de tomber et elle a été partagée sur le compte Twitter officiel du jeu, précisant que le PC, la PS4, la Xbox One et Stadia sont concernés par ce portage. Enfin, portage, façon de dire puisque le jeu a dû être développé en même temps, surtout si l'on en juge la date de sortie extrêmement rapprochée. En effet, The House of the Dead Remake sera disponible le 28 avril prochain, soit la semaine prochaine. On espère que le rendu sera de meilleure facture que la version Nintendo Switch, visuellement moche, et proposant un gameplay approximatif, des commandes ratées et surtout pas adapté aux manettes. On rappelle par contre ce que ce n'est SEGA qui s'est occupé de ce "remake", mais les Polonais de chez





Sorti en début de mois, le 7 avril 2022 très exactement,MegaPixel Studio qui s'étaient déjà plantés sur le remake de Panzer Dragoon. Décidément...