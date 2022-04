Test The House of the Dead : SEGA foire le Remake du jeu, voici toutes les notes dans le monde

Cela fait 2 jours que le remake de The House of the Dead est sorti sur Nintendo Switch dans sa version dématérialisée, puisque le jeu en boîte n'arrivera que le 26 mai prochain avec l'aide de Microids. En attendant, c'est le moment de jeter un oeil aux notes obtenues pour ce titre qui est sorti un peu dans l'indifférence la plus totale. En se rendant sur Metacritic, on s'aperçoit que The House of the Dead Remake obtient la note de 58% pour 15 reviews recensées. Hormis un gentil 8.5/10 de Nintendo World Report, les avis sont unanimes, le jeu n'est pas bon. Non seulement il se rate dans ses graphismes, assez laid pour un remake et qui ne propose pas vraiment de différences avec le jeu original, un comble. En termes de gameplay, le titre de SEGA ne fait guère mieux avec des sensations peu engageantes, des commandes ratées et une durée de vie riquiqui. Dommage, car c'était l'occasion de faire revenir un classique du jeu de shoot arcade que les trentenaires et quarantenaires ont pu découvrir dans les salles d'arcade et sur consoles à la fin des années 90 / début des années 2000. Pour ressusciter ce jeu culte, SEGA a fait appel aux Polonais de MegaPixel Studio qui s'étaient plantés sur le remake de Panzer Dragoon. Voici toutes les notes :



JEUXACTU : on ne testera pas le jeu

NintendoWorldReport : 85%

God is a geek : 7/10

Vandal : 6.5/10

PCMag : 6.5/10

LevelUp : 6/10

Nintendo Life : 6/10

IGN Brazil : 6/10

Hobby Consolas : 6/10

IGN : 6/10

Hey Poor Player : 5/10

GAMINGbible : 5/10

Metro Game Central : 4/10