The Game Awards 2020 : comme on s'en doutait, des nouveaux jeux seront annoncés

Ca ne surprendra pas grand-monde, mais les Game Awards 2020 seront l'occasion d'assister à l'annonce de nouveaux jeux. C'est en effet ce qu'a indiqué Geoff Keighley dans le cadre d'un AMA organisé sur Reddit . Bien évidemment, l'animateur a évité de trop en dire sur le sujet, mais d'après lui, "une bonne douzaine de jeux seront annoncés / dévoilés durant la cérémonie pour la toute première fois". Face à l'insistance de certains utilisateurs, il a précisé qu'entre 12 et 15 titre seraient révélés, et que cela allait du AAA à la production indé, en passant par des jeux au budget moyen.Si l'on sait déjà que It Takes Two, Dragon Age 4, ou encore Hood : Outlaws & Legends figurent dans la liste, certaines rumeurs évoquent une éventuelle apparition de The Wolf Among Us 2 qui, ne l'oublions pas, a été officialisé lors des Game Awards 2019. Toujours dans le but de faire monter la hype, Geoff Keighley a affirmé il y a peu que le pré-show serait ponctué de cinq world premieres, et que pour le moment, rien sur les Game Awards 2020 n'avait fuité.Enfin, on rappelle que l'événement aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 1 heure du matin, et que c'est à cette occasion que le GOTY 2020 sera désigné.