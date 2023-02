The Day Before prix en flagrant délire de plagiat de Call of Duty, le scam confirmé ?

Les développeurs de THE DAY BEFORE viennent de se faire griller pour avoir repompé le trailer "Zombie" de Call of Duty Black Ops Cold War.



lol, c'est carrément les mêmes plans... 😅pic.twitter.com/smMi3CA0fh — Maxime CHAO (@MaximeChao) 5 février 2023

Rien ne va plus du côté de The Day Before qui semble enchaîner les bévues de manière vertigineuse. Alors que le studio Fntastic est pointé du doigt pour sa communication douteuse, voire mensongère depuis cette histoire de marque non déposée, engendrant alors un retard de 8 mois sur la production du jeu (personne n'est dupe), le studio vient d'être pris en flagrant délit de plagiat. Des internautes ont en effet analysé la dernière vidéo de gameplay du jeu (celle de 10 minutes où il ne se passe absolument rien), et on constaté que les premières images ont été reprises quasiment plan par plan du jeu Call of Duty Black Ops Cold War. On est évidemment loin de l'hommage, tant la reprises est identique, même au niveau de l'éclairage et de la colorimétrie. Forcément, un tel copié-collé à faire ressurgir d'anciennes similitudes déjà observées il y a quelques années, comme la police de caractère repiquée de The Last of Us, ou bien encore ce screenshot qui n'est autre que l'exacte réplique de celui de The Division. Difficile avec autant d'accusations d'apporter du crédit à un projet qui ressemble de plus en plus à un scam, à une arnaque orchestrée par des développeurs qui n'ont de cesse de jeter le trouble sur leur sincérité. On attend désormais une réaction de la part des développeurs, qui a certainement vu passer notre tweet qui a déjà dépassé les 1.2 millions d'impressions en termes de portée.