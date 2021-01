Test Razer Viper 8K : la souris eSport de référence ? Notre verdict

Le Test

En ce début de 2021, Razer revient à ses premières amours, et nous dévoile aujourd’hui une toute nouvelle souris qui n’a qu’un seul objectif : devenir le modèle de référence des joueurs eSport les plus exigeants. Ici, pas de fioritures, la marque aux serpents s’est focalisée sur la conception d’un produit sans concessions et dont l’objectif est d’offrir aux joueur les plus exigeants ce qui se fait de mieux en termes de précision et de réactivité grâce à des composants haut de gamme. Nous avons pu prendre en main la Razer Viper 8K pendant quelques jours, voici notre verdict sur ce nouveau périphérique.

La Razer Viper 8K est livrée dans un joli emballage particulièrement écologique, signe que les engagements environnementaux de Razer ne sont pas que des paroles en l’air. La boîte externe est fabriquée sans plastique (avec un ruban pour la suspendre), et sans colle, puisqu’il ne s’agit que d’une feuille de carton pliée avec science tel un origami, ce qui évite d’utiliser de la colle. Une fois cet emballage retiré, une boîte en carton recyclé s’offre à nos yeux, et nous permet de découvrir la documentation et les stickers habituels, ainsi que la souris, soigneusement emballée dans une petite pochette en tissu. Bref, un joli bundle qui sent bon le respect du matériel, mais aussi celui des clients les plus exigeants. Une fois débarrassée de son enveloppe, la Viper 8K impressionne par son poids extrêmement contenu. Pure souris filaire, et dont les fioritures sont réduites au minimum, la Viper avoue 71g sur la balance, ce qui en fait un des modèles les plus légers du marché, à moins d’aller jeter un œil du côté des modèles aux châssis façon gruyère.

La forme de la souris n’évolue pas d’un iota, ce qui devrait faire plaisir aux amateurs de la Viper. La souris est toujours ambidextre, et offre 8 boutons programmables, dont 6 sont réellement utilisables (difficile de profiter des boutons de la tranche lorsqu’on est droitier, et inversement pour les gauchers). Ceci dit, l’objectif est ici d’offrir le strict nécessaire aux pros de Counter-Strike et Quake, et pas d’offrir moult possibilités de macros aux amateurs de titres moins énervés. La souris conserve aussi ses grips latéraux en caoutchouc texturé afin de garantir une prise en main au-dessus de tout reproche. Pour garantir une vitesse maximale, le poids plume de ce mulot s’accompagne de deux larges patins en PTFE (téflon pour les intimes), mais aussi d’un câble gainé avec un tissu spécifique offrant une rigidité minimale et limitant les frottements, appelé Razer Speedflex. De fait, une fois en jeu, la Viper 8K se fait totalement oublier, et on comprend rapidement le potentiel qu’elle peut avoir entre des mains expertes.

Pour pouvoir suivre des déplacements supersoniques, la souris renferme un capteur optique 20 000 DPI maison Focus+ qui est capable de se calibrer automatiquement en fonction de votre surface de jeu, afin d’offrir une distance lift-off (l’altitude où le capteur cesse de suivre le mouvement de la souris) hyper constante. Mieux, grâce à la technologie asymetric cut-off, on pourra régler la hauteur à laquelle le capteur reprendra son travail, sachant que le Lift-off et le cut-off peuvent être différents. Bref, on va docn avoir droit à ce qui se fait de mieux en termes de tracking, mais aussi en terme de polling rate, ce qui a donné son nom )à cette souris. Le polling, c’est la fréquence à laquelle votre souris envoie des infos à votre PC, et forcément, plus c’est souvent, plus la souris sera précise et réactive. Les souris gaming offrent généralement 1000Hz de polling (1000 communications par seconde), tandis que les modèles les plus efficaces affichent 4000Hz. Pour cette Viper, Razer offre donc ce qui se fait de mieux sur le marché avec 8000Hz de polling rate, soit 8KHz, d’où le nom 8K. Bien sûr, il faudra être un habitué des jeux hyper rapides, et disposer d’un écran offrant un sacré taux de rafraîchissement avant de pouvoir constater la différence, mais à 240Hz, on sent effectivement une amélioration.

Les clicks ne sont pas oubliés avec la seconde génération de switches optiques Razer. Ces derniers n’offrent aucun jeu, et permettent encore plus de réactivité par rapport aux swicthes mécaniques classiques de type Omron. Mieux, sachez que ces mécanismes sont garantis pour 70 millions de clics, ce qui devrait offrir une jolie durée de vie à cette Viper 8K. Avec autant de matériel de pointe, Razer s’est limité sur les effets Chroma RGB, puisque seul le logo de la souris s’illumine, toujours avec 16.8 millions de couleurs possibles. La souris embarque de plus une mémoire interne afin de stocker 5 profils, afin de ne pas perdre vos réglages en changeant de machine. Bien sûr, tout reste paramétrable via le logiciel maison Razer Synapse. Enfin, sachez que cette Viper 8K sera disponible à partir du 28 janvier 2021 au tarif de 89.99€, via le site officiel de Razer, et chez les revendeurs partenaires.