Test Razer Kaira : un excellent rapport qualité/prix pour les Xbox Series X et S !

Le Test

Alors que la next-gen pointe le bout de son nez, Razer dévoile aujourd’hui son nouveau casque gaming destiné aux consoles Xbox. Disponible en deux versions – Razer Kaira et Kaira Pro – l'objet promet une expérience sans-fil et des performances optimales afin que les utilisateurs profitent pleinement de l’ambiance sonore des dernières productions vidéoludiques. En ce qui nous concerne, nous avons eu l'opportunité de passer plusieurs jours en compagnie du Razer Kaira. Notre verdict.

Dès le déballage, on reconnaît le soin apporté par la marque Razer à ses produits, avec un packaging de très bonne facture. Pas de fioritures : on retrouve la littérature habituelle accompagnée de quelques stickers, le casque, ainsi qu'un câble USB type-C pour recharger la bête et effectuer les mises à jour. En effet, une petite étiquette placée sur l’arceau nous invite à patcher le firmware du Razer Kaira : après avoir relié l’objet au PC et téléchargé le logiciel, l’installation se lance. Aucun souci si vous n’êtes pas un pro du PC donc, l’opération ne prenant que quelques minutes en tout. Le Kaira affiche de jolies courbes. Certes, son look est typé Razer (des touches de vert, un liseré sur les oreillettes, le logo sur les écouteurs, ou encore le coussinet de crâne), mais le design reste assez sobre globalement.

On regrettera juste le plastique du châssis qui peut faire un peu « cheap » par endroits, surtout sur les parties extensibles de l’arceau. Du coup, il est conseillé de ne pas écarter les écouteurs trop brutalement pour préserver la longévité de l’ensemble. Certains casques concurrents optent d’ailleurs pour un arceau métallique, comme la série Arctis de chez SteelSeries. Une fois vissé sur la tête, le confort est clairement au rendez-vous. Le design circum-aural est parfait, et les coussinets offrent un moelleux sans reproche. On apprécie également la mousse à mémoire de forme respirante qui habille les écouteurs, ce qui permet un confort royal sans nous mettre les esgourdes en surchauffe. S’il fallait faire un reproche, sachez que l’on aurait juste apprécié un coussinet crânien un peu plus large et dépassant plus de l’arceau, afin que toutes les têtes soient bien logées.

HOME SWEET HOME

Ce qui frappe avec le Razer Kaira, c’est sa légèreté, surtout pour un casque wireless qui embarque un système de transmission et une batterie. En effet, il pèse 295 grammes, là où notre SteelSeries Arctis Pro Wireless affiche 382g. Ce poids plume s’avère de bon augure pour les longues sessions de jeu, surtout si vous avez les cervicales un peu sensibles. Les constatations positives continuent avec le micro qui propose une tige articulée gainée robuste, ce qui devrait garantir sa longévité, même après de nombreuses années d’utilisation. Les anciens ne connaissent que trop bien le problème des micros détachables qui sont fixées via un simple jack. Avec le temps, la prise perd de son mordant et la qualité sonore n’est plus au rendez-vous. Ici, on ne devrait donc pas rencontrer ce problème.

Sur le flanc de l’oreillette gauche, on trouve plusieurs potards, dont un bouton coulissant pour couper le micro, une molette de réglage du volume, un bouton click-in / click-out pour allumer et éteindre le Kaira, et enfin la prise USB-C. Du côté droit, on découvre un bouton qui permet d’appairer le casque à la console et de jongler entre différents préréglages d’égaliseur. Quatre options sont disponibles : un mode par défaut (plat), un mode qui booste les basses, un mode FPS qui booste les bruits de pas et de rechargement, et un mode custom qu’on peut définir via l’appli Razer dédiée (qui se télécharge sur le Microsoft Store). Enfin, l’équipement est complété par une molette qui permet de gérer le mixage entre le son du jeu et celui du chat vocal.

En clair, on ne vous entendra pas trop fouiller dans le paquet de chips, mais si votre environnement est particulièrement bruyant, n’espérez pas de miracle.

Sur le plan sonore, le Kaira s’en sort avec les honneurs grâce à ses transducteurs Razer Triforce titanium de 50mm. Même si le timbre est toujours un peu orienté grosses basses, l’ensemble reste suffisamment neutre pour que l’on puisse profiter du casque en jeu ou en utilisation multimédia. On pourra même s’en servir pour écouter de la musique, à condition que vous ne soyez pas un audiophile tatillon accro aux grands opéras. Côté micro, le Kaira fait là encore le job avec une unité plutôt efficace, du moment qu’on la place bien devant sa bouche. La tige comporte un micro directionnel qui reprend le design super cardioïde des autres micros de la marque, dont le Serein Mini récemment commercialisé. Ceci permet de limiter les bruits parasites, mais n’espérez pas avoir le même niveau de silence que sur un produit disposant d’un système actif de traitement de signal. En clair, on ne vous entendra pas trop fouiller dans le paquet de chips, mais si votre environnement est particulièrement bruyant, n’espérez pas de miracle. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, vous pouvez compter, comme souvent, sur environ 15h d’autonomie entre deux charges, en fonction de votre utilisation.

L’état de la batterie sera traduit par la couleur de la LED de fonctionnement qui passera du vert à l’orange, avant de clignoter en rouge lorsque la charge devient critique. Si vous avez le casque sur la tête à ce moment, sachez qu’un bip vous alertera de manière auditive. Attention toutefois, ce casque n’est compatible qu’avec les différentes Xbox One et Xbox Series X|S. Le seul moyen de connexion étant le système Xbox Wireless, on devra se contenter d’utiliser ce casque avec une Xbox, ou avec un PC à condition de disposer de l’adaptateur wireless Xbox (non fourni dans l’emballage). On se consolera avec le prix, puisque le Razer Kaira est proposé à 119.99€, sachant qu’il sera disponible à partir du 5 novembre. On parie d’ailleurs que les tarifs devraient rapidement chuter, les produits de la marque au serpent étant souvent sujets à diverses promotions.

PLAY HARD GO PRO

Pour plus de versatilité, sachez que la marque propose également le Razer Kaira Pro. Cette déclinaison vendue 169.99€ dispose en sus d’une connexion Bluetooth, ce qui permet de l’utiliser sur n’importe quel appareil compatible, comme un mobile, ou un PC équipé d’un module sans-fil. Pour vos 50 euros de plus, vous aurez aussi droit à l’éclairage Chroma RGB (malgré son impact néfaste sur la durée de vie de la batterie), à un micro-tige détachable, et à un second micro intégré dans le châssis, afin de pouvoir se servir du casque comme d’un kit mains-libre à tout moment. Sachez que le Razer Kaira Pro sera lui aussi disponible dès le 5 novembre.

FICHE TECHNIQUE

Écouteurs

Fréquence de réponse : 20Hz – 20kHz

Impédance : 32ohm à 1kHz

Sensibilité à 1kHz : 108dB

Haut-parleurs : 50 mm avec aimants au néodyne

Diamètre intérieur de l’oreillette : 56mm de large et 67mm de long

Portée : 10m

Fréquence sans-fil : 2.4 / 5 Ghz

Connection : directe sur consoles Xbox via Xbox Wireless, via un adaptateur (non inclus) sur PC Windows 10

Microphone

Fréquence de réponse : 100Hz – 10kHz

Rapport signal/bruit : >60dB

Sensibilité à 1kHz : -54 dB

Mode de captation : Unidirectionnel