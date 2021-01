Test Razer Blackwidow V3 Pro : une version réussie pour le clavier haut de gamme sans-fil

Le Test

Razer a profité de la fin d’année 2020 pour nous dévoiler la nouvelle version de son clavier mécanique haut de gamme sans-fil : le Blackwidow V3 Pro. On ne va pas tourner autour du pot pendant trois plombes. On est ici face à un produit premium, au prix élevé, et à la liste de features longue comme le bras. Avec un tel niveau de finition, Razer s’adresse ici aux joueurs les plus exigeants, mais aussi à ceux qui ne voient pas d’inconvénient à investir une coquette somme dans leur périphérique de saisie préféré.

Dès le déballage, le Blackwidow V3 respire la qualité. Malgré un châssis en plastique, le clavier embarque une belle plaque en aluminium afin de soutenir les switches de votre choix, à savoir les Razer Green clicky, ou bien les Razer Yellow (QWERTY only) si vous préférez une course linéaire. L’ensemble est d’ailleurs assez lourd, avec plus de 1.2 kg sur la balance. Il faut dire que sous les touches se cachent une large batterie, mais aussi un système de transmission sans-fil dernier cri. Les touches offrent une découpe sans accroc, des parois particulièrement épaisses, et sont moulées en ABS afin que le lettrage ne s’efface jamais, ce qui nous fait penser que ce clavier devrait résister sans aucun problème aux affres du temps et à une utilisation intensive. Les dimensions restent classiques pour un modèle full size avec 49cm de longueur, 6.1cm de hauteur et 24cm de large. Comme souvent, Razer nous offre en sus un repose poignet qui est ici particulièrement confortable grâce à son épais rembourrage en gel. Enfin, ceux qui aiment avoir un clavier surélevé pourront profiter de pieds à deux étages, offrant 6 et 9° d’inclinaison supplémentaire.





Garanties pour 80 millions de frappes, les switches Razer green ont une distance d’activation de seulement 1.9mm, ce qui permet une réactivité à toute épreuve, surtout qu’il ne suffit que de 50g de pression pour enfoncer les touches. Le clavier dispose en outre de tous les raffinements habituels des périphériques gaming avec un rollover sur 10 touches, un mode gaming (pour verrouiller la touche windows), le support complet du système RGB Chroma de Razer, avec comme toujours, 16.8 millions de couleurs. Mieux, on dispose aussi de quelques touches multimédia, avec pause/lecture, rewind et fast forward, tandis qu’une molette permet de régler le son. D’ailleurs, cette dernière est particulièrement bien pensée, puisqu’elle dépasse un peu du clavier, ce qui permet de l’utiliser très facilement, sans devoir passer au-dessus du pavé numérique. Au centre de la molette on trouve également une touche qui permet de mute complètement le PC.





Comme toujours, le clavier est intégralement paramétrable via le logiciel maison Razer Synapse, que ce soit pour créer d’innombrables jeux de lumières qui réagissent avec vos jeu et votre musique, ou pour créer vos macros. Précisons au passage que le clavier embarque une mémoire intégrée qui permet de stocker 4 profils différents, ce qui vous garantit de retrouver tous vos réglages même lorsque vous changez de machine. Niveau connexion, le Blackwidow V3 Pro offre donc un mode filaire via une prise USB-C qui est assez excentrée, dommage, on aurait préféré disposer d’une position plus centrale. En sans-fil, le clavier nous offre deux options : soit une connexion Bluetooth, soit une connexion 2.4Ghz (Razer HyperSpeed) qui se fera via un dongle intelligemment dissimulé dans le clavier, derrière une petite trappe. Enfin, on trouve sur le côté gauche du châssis un petit potard qui permet de sélectionner le mode de connexion désiré, ce qui permet de passer à la volée de l’un à l’autre, des fois que vous ayez besoin de brancher le clavier à plusieurs machines en même temps.

Hyper agréable à l’utilisation, le BlackWidow V3 Pro reste solidement ancré sur notre bureau grâce à la combinaison de son poids généreux, mais aussi via cinq grands patins antidérapants. Reste que comme tout clavier équipé de switches clicky, l’utilisation pourra se révéler un peu bruyante pour les non-initiés. En ce qui concerne l’autonomie, on a réussi à tenir entre 24 et 36H en utilisant le clavier à fond (pas de mise en veille automatique, et RGB à fond), sachant qu’on pourra profiter de plus d’autonomie en optant pour des réglages plus économes en énergie. Finalement, notre seul reproche concernera le repose-poignet qu’il est impossible de fixer mécaniquement au clavier. Dépourvu de charnière ou de système magnétique, ce dernier ne reste en place que grâce à 6 gros patins antidérapants, dont on salue toutefois l’efficacité.





Affiché à 249.99€, le Razer BlackWidow V3 Pro fait clairement partie du haut de gamme en matière de clavier, mais au vu des prestations offertes, il est difficile de pouvoir affirmer que le tarif n’est pas justifié. Toutes les features possibles sur un clavier mécanique sans fil sont disponibles, et la qualité globale du périphérique est hors de reproche. La construction semble hyper solide, et on peut clairement affirmer que ce clavier vous durera un sacré moment avant de passer l’arme à gauche. Sachez toutefois que si vous êtes prêts à utiliser un modèle QWERTY, il est possible de trouver le Blackwidow V3 Pro pour quelques dizaines d'euros moins cher. Enfin, si vous n'avez que faire du sans-fil, des touches multimédia, et du repose-poignet hyper rembourré, sachez que ce clavier est disponible en version filaire contre 149.99€.