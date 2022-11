Test Pokémon Violet & Ecarlate : les notes dans le monde sont tombées, c'est correct sans plus

C'est demain que sort officiellement Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate, mais la presse est enfin autorisée à publier ses tests la veille de la sortie. Deuxième jeu Pokémon à sortir en 2022 après Légendes Pokémon Arceus paru en février dernier, ce nouvel épisode franchit cependant le pas du véritable monde ouvert. Oui, Légendes Pokémon Arceus avait initié le changement timidement avec ses zones plus ouvertes, mais ce n'était pas encore la structure d'un open world comme on le connaît dans d'autres licences. Cela s'avère-il être payant ? Disons que les avis sont divisés si l'on se fie à la note obtenue sur Metacritic.Au moment où l'on pose ces lignes, Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate s'en tire avec un timide 77% , ce qui est nettement moins que Légendes Pokémon Arceus qui était reparti avec un joli 83% . Bien sûr, on n'est pas à l'abri que la note évolue, puisque ce Metascore de 77% est basé pour le moment sur 39 reviews recensées. En effet, tout le monde n'a malheureusement pas été logé à la même enseigne concernant les tests, Nintendo et The Pokémon Company n'ayant pas envoyé le jeu à toute la presse, une sélection ayant été faite. C'est le cas de Jeuxactu d'ailleurs et il faudra attendre demain, date de sortie officielle, pour qu'on puisse obtenir notre exemplaire. Le temps de finir le jeu et de le tester correctement, il faudra attendre une bonne grosse semaine. En attendant, voici le détail des notes récoltées dans le monde pour ce Pokémon Violet et Pokémon Ecarlate.



JEUXACTU : test et note à venir quand nous recevrons le jeu

The Enemy : 10/10

Nintenderos : 9.7/10

Atomix : 9/10

Hobby Consolas : 9/10

Areajugones : 9/10

Screen Rant : 9/10

Vandal : 8.6/10

GAMES.CH : 8.5/10

Gamespot : 8/10

Comicbook : 8/10

Gamekult : 8/10

VG24/7 : 8/10

Vooks : 8/10

VGC : 8/10

JV : 16/20

XGN : 7.5/10

Multiplayer.it : 7.4/10

Digital Trend : 7/10

Nintendo Life : 7/10

Inverse : 7/10

GAMINGbible : 7/10

Shacknews : 7/10

The SixthAxis : 7/10

Nintenduo : 6.8/10

Guardian : 6/10

GamesRadar+ : 6/10