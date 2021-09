Test Lost Judgment : une suite meilleure que le premier épisode, voici les notes dans le monde

Longtemps considéré comme un spin off à Yakuza, la série Judgment commence doucement mais sûrement à prendre du galon. Dans quelques jours, la suite Lost Judgment va permettre de mieux faire connaissance avec Takayuki Yagami, un détective privé qui non seulement pue la classe selon ses fans, mais sait se battre avec style. Si le jeu n'arrive pas dans les bacs avant le 24 septembre 2021, SEGA a d'ores et déjà le feu vert pour que la presse spécialisée diffuse son verdict sur le jeu ; et ce dernier est plus que positif. Avec 83% de moyenne obtenue sur Metacritic dans sa version PS5 , Lost Judgment fait mieux que son illustre aîné de 2019 qui avait pris 80% à l'époque . Reprenant la base du premier épisode, cette suite consolide à la fois son gameplay, la variété de ses propositions et un scénario qui traite de nombreux sujets importants au Japon. Entre suicide, humiliation et culture du silence, le fait que cette histoire prend place au coeur d'un lycée nippon n'est pas anodin. On vous propose de découvrir un aperçu des notes qui ont d'ores et déjà été publiées.

ScreenRant : 10/10

Hardcore Gamer : 9/10

Siliconera : 9/10

Gameblog : 9/10

Hobby Consolas : 8.9/10

Stevivor : 8.5/10

DualShockers : 8.5/10

Meristation : 8.3/10

VGC : 8/10

GamesRadar+ : 8/10

IGN France : 8/10

Gamekult : 8/10

Game Informer : 7/10

Gamespot : 7/10

Shacknews : 7/10

Digital Trends : 6/10