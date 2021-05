Lost Judgment : la suite de Judgment a fuité sur le PlayStation Store, sortie en 2021

Kenichiro Taka - le créateur de Senran Kagura - s'est empressé de relayer la nouvelle sur Twitter sans savoir qu'il s'agissait d'une bourde du PlayStation Store. Et même s'il a supprimé son tweet dans la foulée, des petits malins tels que Wario64 avaient déjà capté la notification.





Lost Judgment deluxe early access out September 21st according to JP PSN. Looks like it'll be released on PS4/PS5 https://t.co/LV8dPH36RU — Wario64 (@Wario64) 6 mai 2021



Quoi qu'il en soit, cette fuite permet d'apprendre que Lost Judgment sortira le 24 septembre prochain au Japon sur PS4 et PS5, et qu'il fera l'objet d'une édition numérique Deluxe. Cette dernière contiendra un Season Pass ainsi qu'un accès anticipé au jeu (21 septembre). Quant à ceux qui précommanderont leur exemplaire, ils se verront remettre un Start Dash Support Pack. Pour le moment, on ignore si le jeu sera proposé sur les autres machines, mais compte tenu que Judgment a récemment eu droit à un lifting sur Xbox Series X, Xbox Series S et Stadia, ça doit sans doute faire partie des plans de SEGA. Réponse dans les prochaines heures, vraisemblablement.





Alors que SEGA a donné rendez-vous aujourd'hui à 16 heures pour découvrir ce qu'il se cache derrière le Judgment Day - dont le compte-à-rebours a été lancé le mois dernier sur sa chaîne YouTube - il semblerait que le PlayStation Store japonais ait vendu la mèche. En effet, la boutique de Sony Interactive Entertainment a laissé s'échapper Lost Judgment qui, manifestement, devrait être la suite de Judgment. Ce qui est assez amusant, c'est que