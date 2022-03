Lost Judgment : le DLC "Kaito Files" s'offre un trailer de lancement avec les voix anglaises

On l'avait presque oublié, mais c'est aujourd'hui que sort The Kaito Files, le DLC narratif de Lost Judgment consacré au personnage de Masaharu Kaito, qui va devoir gérer l'apparition soudaine d'un fils non déclaré, un certain Jun. Avec ses cheveux rouges vifs et son regard déterminé, cet adolescent veut tout connaître de la vérité et surtout qu'on retrouve sa mère. L'occasion donc de repartir pour quelques heures supplémentaires dans une aventure inédite où Takayuki Yagami n'est plus dans le coin, obligeant Masaharu Kaito à nous montrer comment il se débrouille seul. Si le gameplay ne changera pas ses fondamentaux, on pourra en revanche s'amuser avec un personnage qui possède un style de combat plus brutal. Cela dit, la filature sera toujours de mise et semble d'ailleurs aussi permissive et la notion d'enquête ne se fera pas par le biais d'outils technologiques, mais via l'instinct de Kaito. En revanche, difficile de cautionner les voix anglaises tellement elles jurent avec l'ambiance japonisantes du jeu. Sans plus attendre, voici le trailer de lancement.