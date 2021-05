Lost Judgment : la suite est confirmée par SEGA, on a même un trailer en 4K

Il n'aura donc pas fallu attendre bien longtemps avant que SEGA n'officialise l'existence de Lost Judgment, la suite de Judgment / Judge Eyes sorti fin 2018 au Japon et à l'été 2019 en France. Pour cette suite, l'éditeur japonais synchronise la date de sortie, calée au 24 septembre prochain, partout dans le monde sur PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. Histoire que cette annonce fasse grand bruit, le studio Ryu Ga Gotoku se permet de balancer un trailer de plus de 5 minutes, afin de poser les bases de cette suite, à l'aide de grandes cinématiques. Si l'on apprécie toujours autant la modélisation très photo-réaliste des personnages, on tique un peu du côté du doublage anglais qui a du mal à coller à l'ambiance très nippone du jeu. Pour cette suite, on retrouve toujours le détective Takayuki Yagami, rejoint par son partenaire l'ex-yakuza Masaharu Kaito, et ensemble ils vont devoir enquêter sur plusieurs crimes à élucider.





















La grande particularité de Lost Judgment, c'est de proposer une autre ville en plus du quartier de Kamurocho, puisqu'on va également évoluer dans la ville de Yokohama. Les équipes ont été malignes, puisqu'elles ont réutilisées les assets de Yakuza Like a Dragon qui se déroulait déjà au même endroit. Du bon recyclage qu'on retrouvera également dans le système de combat, le fameux freeform combat, sachant qu'on nous promet aussi de nouvelles mécaniques de gameplay au niveau de la filature et de l'infiltration. On demande à voir. En attendant, place au trailer en 4K.