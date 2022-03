Lost Judgment : premières images de The Kaito Files, le DLC narratif

Les joueurs qui ont laissé Takayuki Yagami en plan en septembre dernier avec la sortie de Lost Judgment vont pouvoir retrouver notre célèbre avocat / détective dans quelques semaines. SEGA vient effet de révéler la date de sortie de The Kaito Files, l'extension narrative consacrée entièrement au brad droit de Yagami. Attendu pour le 28 mars prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One, The Kaito Files sera composé de 4 chapitres et nous permettra d'en savoir plus que le personnage de Masaharu Kaito, avec une nouvelle enquête. Côté gameplay, ce dernier possède ses propres techniques, différentes de Yagami, avec deux styles de combat : Bruiser et Tank.







On rappelle que l'histoire de ce DLC se passera juste après les événements de Lost Judgement, à un moment où Takayuki Yagami a quitté la ville et laissé Kaito se charger d'un dossier délicat. Une affaire qui va lui faire retrouver Mikiko, une ancienne amourette, avec qui il aurait eu un fils non déclaré, un certain Jun, déjà adolescent quand il fait sa connaissance. Kaito va donc devoir jongler entre nouvelles responsabilités, besoin de fouiner dans son passé pour connaître la vérité, mais aussi affronter un syndicat corrompu lié aux bas-fond criminels de Kamurocho. On attend maintenant le premier trailer pour voir comment le partenaire de Yagami se débrouille tout seul.

















A propos de The Kaito Files :

Sa version de l’histoire : Défiez de nouveaux boss grâce aux styles de combat uniques de Kaito. Parcourez Kamurocho pour acquérir de nouveaux objets à collectionner et plongez dans le passé de Kaito dans cette extension dramatique composée de 4 chapitres.





Le mode bestial : Effronté, audacieux et toujours aussi épique, on peut toujours compter sur Kaito quel que soit le style de combat choisi, ou quelle que soit la filature. Utilisez un style plus agressif ou renforcez votre défense en optant pour un style de combat plus tank.





Faites confiance à votre instinct : Nul besoin des gadgets ultra pointus de Yagami. Kaito dispose de son propre style d’enquêteur, basé sur ses sens. Comptez sur l’instinct primaire de Kaito pour dénicher des preuves, identifier des suspects et bien sûr résoudre votre affaire.