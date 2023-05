Test LEGO 2K Drive : les notes sont tombées, c'est correct sans plus

Annoncé au mois de mars 2023, LEGO 2K Drive est déjà disponible à la vente en ce vendredi 19 mai 2023. La campagne promotionelle a été courte, il est vrai et la sortie du jeu quelque peu éclipsée par un certain Zelda Tears of the Kingdom, qui monopolise toute l'attention depuis sa sortie. Mais qu'en est-il vraiment du premier jeu issu de la collaboration entre 2K Games et LEGO ? En se rendant sur le site Metacritic, on constate que le jeu s'en sort avec la note de 74%, une moyenne réalisée sur la base de 32 reviews qui ont été recensées . Une note correcte, sans plus, d'autant qu'elle est à un point d'être catalogué dans les bons jeux, puisque le Metascore affiché est de couleur jaune. En regardant de plus près, on constate des disparités, avec certains médias qui jugent le jeu très bon, tandis que d'autres l'ont carrément rejeté. Les avis divergent donc, et voici un extrait des notes obtenues dans le monde, en attendant notre test à nous.

Screen Rant : 9/10

LEGO 2K Drive n'est peut-être pas un titre d'aventure sérieux, mais c'est certainement une expérience incontournable pour quiconque souhaite passer un bon moment.



WellPlayed : 9/10

LEGO 2K Drive déchire le tarmac avec son identité confiante et ses mondes magnifiques, offrant l'un des jeux de course d'arcade les plus amusants de l'histoire moderne.



GameSpew : 9/10

Il est sûr de dire que 2K et Visual Concepts ont sorti le ballon du parc avec LEGO 2K Drive. Nous ne nous sommes pas autant amusés avec un jeu de course en monde ouvert depuis Forza Horizon 4. L'action de course est tendue et chaotique, les mondes ouverts sont un plaisir à explorer et tout est tellement varié. Tout est à peu près génial quand il s'agit de LEGO 2K Drive, ce qui donne un jeu amusant pour tous les âges et niveaux de compétence. Et le coup de grâce est le constructeur de véhicules, vous permettant de laisser libre cours à votre imagination.



Atomix : 8.3/10

Avec des idées très claires et une exécution très bien faite, LEGO 2K Drive apporte un rafraîchissement pour les jeux LEGO. Un merveilleux jeu de course idéal pour tout type de joueur et bien sûr, conçu pour les fans les plus inconditionnels des jouets de construction.



Game Informer : 8/10

Lego 2K Drive construit un monde incroyablement invitant où la vitesse et la bêtise règnent en maîtres alors que vous faites la course et que vous vous transformez dans son cadre délicieusement destructible. Malgré une conception de mission frustrante et une poignée de bugs, Lego 2K Drive m'a rapidement conquis avec son récit absurde plein de dialogues irrévérencieux et de défis plus compliqués en monde ouvert. Si seulement le spectre des microtransactions n'apparaissait pas si grand dans ce jeu adapté aux enfants, cela rendrait la conduite encore plus fluide.



VGC : 8/10

Lego 2K Drive est un excellent jeu de course en monde ouvert avec un sens de l'humour contagieux et des options de personnalisation impressionnantes. Tant que vous pouvez faire face aux microtransactions typiques de Grindy 2K et prendre des mesures pour éviter son problème majeur d'effacement des sauvegardes au lancement, cela vaut la peine de jouer.



Hey Poor Player : 8/10

Parfois, en tant que joueur, vous aspirez à un jeu avec lequel vous pouvez simplement vous laisser aller. Cet enfant intérieur veut prendre l'air de temps en temps, et LEGO 2K Drive est là pour ça. Tout le monde ne sera pas là pour les nombreux jeux de mots et dialogues hammy, mais je pense que quiconque ramassera cela ne sera pas déçu du plaisir classique de déconner avec une cuve de LEGO. Bien que l'éditeur de véhicules ait un appareil photo un peu flou et semble manquer quelques pièces, il est toujours si robuste lorsqu'il s'agit de donner vie à ces fantasmes d'enfance de piloter votre voiture LEGO personnalisée qu'il peut être facilement pardonné. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas en dire autant des microtransactions flagrantes qui sont à peu près aussi douloureuses que de marcher sur un LEGO. Pourtant, si vous avez un goût pour les coureurs d'arcade et un amour pour LEGO, ou si vous cherchez peut-être un bon premier jeu de course pour les enfants, vous ne pouvez pas vous tromper en vous arrêtant au stand LEGO 2K Drive.





Everyeye.it : 7.5/10

Nous nous sommes beaucoup amusés à jouer à LEGO 2K Drive. C'est une expérience intéressante, avec beaucoup de potentiel, mais aussi avec quelques limites. Le ton léger et le niveau de défi pas exactement prohibitif en font un titre adapté à tous les âges et idéal pour jouer en compagnie (également compte tenu de la prise en charge du multijoueur local). L'éditeur de véhicules est le véritable matos d'appoint d'une production imparfaite et parfois chaotique, mais pleine de style, qui parvient à se positionner plus que dignement dans une tranche de marché où la concurrence est sans pitié.



4Players.de : 7.3/10

Jeu de kart amusant en monde ouvert qui excelle dans les courses chaotiques mais qui est freiné par les microtransactions.



Twinfinite : 7/10

Lego 2K Drive est un petit jeu de course soigné avec probablement les outils de création de voitures les plus cool que j'aie jamais rencontrés. Bien que je sois incapable de fabriquer autre chose que le véhicule le plus rudimentaire, il y aura bientôt des créations étonnantes dans le jeu. Malgré quelques problèmes avec les activités secondaires, c'est toujours un jeu décent si vous voulez abandonner les jeux de course réalistes pour les briques sur roues.



Destructoid : 6.5/10

C'est quand je retourne dans le mode histoire que je me rappelle que ces mondes sont plutôt basiques, que la monétisation est discutable et qu'il n'y a tout simplement pas assez de contenu pour le moment.



Metro GameCentral : 6/10

Les microtransactions agressives ne sont pas une surprise, mais la structure fastidieuse du monde ouvert obscurcit ce qui est un coureur d'arcade étonnamment nuancé et technique.



Guardian : 6/10

Si vous avez de jeunes enfants et que vous souhaitez partager avec eux le frisson de conduire à travers un paysage sauvage et fantastique, de vous écraser sur des choses et d'obtenir des commentaires positifs constants, ce serait un investissement judicieux. C'est un jeu avec beaucoup de cœur, créé par des développeurs qui comprennent clairement comment faire sourire les enfants pendant qu'ils jouent.





GamersRD : 4/10

LEGO 2K Drive n'est pas au niveau d'un jeu LEGO, il semble très vide et ennuyeux après quelques heures. Le son et les graphismes pourraient être meilleurs, pas non plus l'une de toutes les technologies de la PS5 de manière correcte. Cela ne ressemble pas à un jeu original, la chose la plus précieuse du jeu est le mode multijoueur mais ce n'est pas suffisant pour couvrir toutes les mauvaises choses que le jeu a.