LEGO 2K Drive : l'éditeur de création détaillé dans une nouvelle vidéo de gameplay

dans le garage et d'accéder à l'outil de création, dans lequel on trouve plus de 1 000 pièces annoncées au lancement. Les possibilités de création sont totales, puisqu'on retrouve toutes les pièces de LEGO existantes. On pourra aussi choisir la couleur, les ornements à rajouter, le tout en offrant la possibilité de pivoter chaque pièce dans le sens que l'on souhaite. C'est très complet, mais aussi complexe à prendre en main, et peut-être pas assez





















, d'autant qu'il n'y a aucun tuto pour nous guider, ni même d’aides à la fabrication, juste son imaginaire et sa grande patience.

Gros mélange entre Mario Kart, Sonic All-Star Racing et un soupçon de Forza Horizon, LEGO 2K Drive s'annonce comme un jeu de course à zones ouvertes destiné avant tout pour le jeune public. Tout a en effet été pensé pour les enfants et ces derniers devraient être ravis de pouvoir découvrir ce monde connecté. Mais comme vous devez le savoir depuis notre preview , en plus de la découverte des différents biomes, il sera possible de créer ses véhicules entièrement, pièce par pièce, avec juste notre imagination comme plafond de verre. Il suffira de se rendrekid-friendly