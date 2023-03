LEGO 2K Drive : on a joué au Mario Kart semi open world de Visual Concepts (NBA 2K), nos impressions

Toujours copié, jamais égalé, Mario Kart continue encore aujourd’hui de faire des émules, et ces derniers mois, certains titres ont même tenté leur chance. On pense évidemment à Chocobo GP de Square Enix, Schtroumpfs Kart de Microids ou bien encore Gigantosaurus Dino Kart de Bandai Namco Entertainment, mais aucun n’est parvenu à faire ne serait-ce que de l’ombre au kart racing de Nintendo. Mais la concurrence se renforce et en 2023, Mario Kart devra faire face à Disney Speedstorm, qui pourra compter sur les plus grosses licences de la firme de Mickey pour séduire le grand public, mais également à un nouveau venu porté par deux marques aux ambitions affirmées : LEGO et 2K Games. Ce jeu-là, c’est LEGO 2K Drive qui a malheureusement entièrement fuité le week-end dernier, et tout ce qui a été décrit sur les forums de Reddit était vrai. Un événement presse a même eu lieu il y a déjà 10 jours, dans lequel il était possible de tester le jeu en avant-première. Il y avait du solo, du multijoueur et quelques fous-rires, de quoi rassurer les amateurs de jeu de kart. On faisait partie des invités et sans plus attendre, voici nos impressions manette en mains.

Longtemps partenaire de Warner Bros, la marque LEGO a décidé de faire quelques infidélités, sans doute pour faire jouer la concurrence, mais aussi renouveler les envies. Selon des rumeurs qui courent depuis plusieurs mois, le fabricant de jouet a signé un gros contrat avec l’éditeur 2K Games pour de nombreux jeux de sport à venir. Le premier qui avait d’ailleurs leaké il y a plusieurs mois (merci le merchandising) est un jeu de football LEGO qui serait développé par les Anglais de chez Sumo Digital. Mais chose qu’on ne savait pas jusqu’à présent, c’est l’arrivée d’un jeu de course fortement inspiré de Mario Kart, mais aussi d’autres titres tels que Forza Horizon ou The Crew pour l’aspect plus ouvert, voire open world. Pour ce faire, 2K Games a fait appel à Visual Concepts, l’un de ses meilleurs studios, et déjà bien occupé sur les franchises NBA 2K et WWE 2K. Mais le challenge n’effraie pas l’entreprise californienne qui a pris le projet à bras-le-corps, dont la production est d’ores et déjà quasiment bouclé. Car oui, LEGO 2K Drive arrivera le 19 mai prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. Les ambitions sont grandes, le potentiel aussi, puisqu’on sait combien LEGO est une marque très forte auprès du jeune public. Et on ne vous surprendra pas en vous disant que ce LEGO 2K Drive s’adresse avant tout aux plus jeunes joueurs, avec une grande accessibilité, et le moindre obstacle possible. On s’explique.





MÉLANGE DES GENRES



LEGO 2K Drive a été conçu pour immerger le joueur dans un monde connecté en permanence, où il est possible de passer d’un mode à un autre, mais aussi d’interagir avec les autres joueurs du monde entier, le jeu ayant une approche PvP assez prononcée. Le joueur va donc se retrouver dans le monde – plus ou moins – ouvert de Bricklandia, composé de plusieurs biomes et accessibles au fil de l’aventure à travers un mode solo qui va permettre de débloquer pas mal de choses. Si l’aventure démarre dans le centre-ville « City » avec des environnements très urbains, rapidement on va découvrir d’autres décors et ambiance stylisée, comme celle de Big Butte County qui va nous propulser entre les rocheuses du Grand Canyon de l’Arizona. Pour les gens qui préfèrent le vert avec la nature luxuriante, on pourra se balader du côté de Prospecto Valley, tandis que ceux qui préfèrent l’atmosphère moite de la Nouvelle-Orléans pourront découvrir un biome rempli de marécages. Evidemment, à ce stade de la communication, 2K Games n’a pas souhaité tout nous révéler, et on imagine que d’autres trailers seront là pour faire la lumière sur les autres environnements en temps et en heure. D’ailleurs, on peut vous dire que LEGO 2K Drive reprendra des thèmes bien connus de l’univers LEGO, à savoir City, Creator, Speed Champions et plus encore. De quoi faire plaisir aux fans de ces petits briques danoises.





Bien sûr, puisque le jeu est découpé en plusieurs biomes différents (qui ne sont malheureusement pas accessibles de façon seamless), les développeurs ont pensé à des fast-travels, histoire qu’on puisse passer d’un univers à un autre d’un claquement de doigts. Il suffira de se rendre dans un garage dédié pour avoir le choix d’être téléporté ailleurs. Mais évidemment, LEGO 2K Drive a été structuré pour que le joueur passe un maximum de temps dans les différents biomes à débloquer au fil de l’aventure. Le monde étant ouvert et peuplé de monde, on peut à tout moment s’arrêter, taper la discute et lancer des défis et autres championnats pour prouver ses talents de pilote et faire parler les armes. Evidemment, en se positionnant comme étant une alternative à Mario Kart, LEGO 2K Drive reprend de nombreuses mécaniques du jeu de kart de Nintendo, à commencer par les power-up qu’on retrouvera sur la route et qui permet de profiter de bonus pour essayer de finir premier de la course. Boost d’accélération, missiles, bouclier protecteur, bombes et bien d’autres items encore, on retrouve les armes habituelles. Il y a toutefois un bonus inédit qui est une espèce de téléporteur, qui permet via un écran de lumière façon propulseur Star Wars, de se retrouver parmi le peloton de tête si jamais on est trop à la traîne. Une sorte de Bill Balle mais en plus efficace. En termes de conduite, c’est également assez proche d’un Mario Kart, avec des sensations arcades très présentes, et c’est bien normal, le jeu est avant tout destiné aux enfants. Il est d’ailleurs possible de sauter, de déraper (pour gagner en boost de vitesse également), de planer aussi, sachant que les différences se feront aussi à travers la customisation de son véhicule.









Mais LEGO 2K Drive n’emprunte pas uniquement à Mario Kart, il a aussi puisé ses inspirations du côté de Sonic & All Stars Racing Transformed avec la possibilité de changer de bolide selon la surface traversée. Vous roulez sur le bitume ? Alors vous serez au volant de la version F1 de votre véhicule, tandis que si jamais vous faites du hors-piste, vous passerez aussitôt sur un engin off-road adapté au terrain. En revanche, lorsqu’on traverse des points d’eau, votre véhicule se transforme aussi sec en bateau ou off-shore. Toute se faite automatiquement et de manière instantanée, ce qui rend les courses encore plus variées et dynamiques, sachant que la conduite diffère elle aussi selon la surface, rendant le challenge plus conséquent. Ces transformations en temps réel ont lieu pendant les courses bien sûr, mais aussi dans les différents biomes, ce qui permet de bien appréhender les différents styles de conduite et donc de les maîtriser. Le monde semi-ouvert de LEGO 2K Drive promet de toutes les manières de nombreux défis et autres activités, mais malgré les 3h de hands-on proposées par 2K Games, il était difficile d’avoir un aperçu complet du contenu.









En revanche, il y a un point sur lequel on s’est pas mal attardé, c’est le mode customisation des véhicules. Car oui, il sera possible de façonner son bolide entièrement, pièce par pièce, comme si vous étiez devant un gros bac entier de pièces LEGO avec votre imagination pour fabriquer votre engin idéal. L’outil dans le garage est on ne peut plus complet, avec plus de 1 000 pièces annoncées au lancement, ce qui promet des heures pour concevoir ses véhicules. Il va falloir se montrer patient, car les possibilités sont totales, avec toutes les pièces de LEGO existantes disponibles, le choix des couloirs, les ornements à rajouter, le tout en offrant la possibilité de pivoter chaque pièce dans le sens que l’on souhaite. C’est très complet, mais aussi complexe à prendre en main, et c’est sans doute déjà l’un des défauts du jeu : ce n’est clairement pas kid-friendly, tant on est paumé devant autant de possibilités. Il n’y a aucun exemple pour nous guider, ni même d’aides de fabrication, juste son imaginaire et sa grande patience. Et ce sera d’ailleurs l’une des features à améliorer d’ici le mois de mai prochain, car pour le reste, c’est plutôt prometteur.