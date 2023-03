LEGO 2K Drive : LEGO réagit au leak et confirme le jeu à demi-mot avec une vidéo

Rappelez-vous, en décembre dernier, le site VGC révélait une collaboration entre LEGO et l'éditeur 2K Games pour plusieurs jeux ayant pour thème le sport. Des jouets ayant fuité nous permettait d'apprendre l'existence d'un jeu de football, en préparation soit chez Sumo Digital, soit par le studio Visual Concepts (NBA 2K, WWE 2K). Mais il semblerait que d'autres projets soient bien plus en avance, puisque d'autres fuites ont révélé ce week-end l'existence du jeu LEGO 2K Drive. Des images postées sur Reddit par un utilisateur qui affirment avoir joué à la version bêta permet de voir qu'il s'agira d'un jeu de voiture façon Mario Kart, avec une approche multijoueur.





We have some leaked images from Lego 2K Drive. Won't lie, I'm interested. #Lego2KDrive pic.twitter.com/PWZHNJMJCH — Mike Straw (@MikeStrawMedia) 19 mars 2023



L'insider en question, qui est sans doute un journaliste caché derrière un pseudo n'ayant pas respecté les embargos, révèle que ce LEGO 2K Drive nous permettra de conduire des véhicules capables de se transformer selon la surface sur laquelle le véhicule traverse. Des items sur la route à la Mario Kart permettront d'attaquer et de se défendre des adversaires, tandis que le jeu promet des univers différents. On apprend aussi dans ce leak massif que c'est le studio Visual Concepts qui est derrière le projet et que le jeu sortirait assez rapidement cette année. Face à cette fuite, le fabricant LEGO a décidé de réagir en postant une vidéo qui confirme à demi-mot l'existence de ce LEGO 2K Drive en donnant rendez-vous le 23 mars pour le reveal de ce jeu de courses pour toute la famille.





We are not supposed to say anything 😉 but tune in for March 23rd pic.twitter.com/i0NUiF3bqG — LEGO (@LEGO_Group) 20 mars 2023