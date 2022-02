Test Elden Ring : la presse le considère déjà comme le GOTY 2022, voici toutes les notes

Daily Star : 5/5

Atomix : 10/10

Gaming Age : 10/10

Game Rant : 10/10

God is a Geek : 10/10

VideoGamesChronicle : 5/5

Game Informer : 10/10

VG247 : 5/5

Screen Rant : 5/5

VideoGamer : 9/10

Game Revolution : 10/10

Gamespot : 10/10

Jeuxvideo.fr : 10/10

Gamergen : 19/20

Gamekult : 9/10

PlayStation Lifestyle : 9/10

GamesHub : 5/5

GameSpew : 10/10

Atomix : 100/100

Hobby Consolas : 98/100

IGN : 10/10

GamingBolt : 9/10

Hardcore Gamer : 5/5

GamesRadar+ : 5/5

Power Unlimited : 90/100

JV : 18/20

Destructoid : 10/10

GAMINGbible : 10/10

GamesBeat : 5/5

Gamer.no : 10/10





Ceux qui attendent avec impatience la sortie d'Elden Ring - même s'il y a déjà moyen de mettre la main dessus - sont désormais rassurés : le dernier-né de From Software est un succès critique. En effet, c'est aujourd'hui, dès 16 heures, que la presse spécialisée était autorisée à livrer son verdict sur le jeu ; et le moins que l'on puisse dire, c'est que Hidetaka Miyazaki et ses équipes ont frappé un grand coup comme en témoignent les nombreux 10/10, 100/100 et autres 5/5 attribués par nos confrères. Avec une moyenne de 97% pour 45 reviews recensées sur Metacritic , Elden Ring se hisse parmi les jeux les mieux notés de 2022 (pas compliqué) et même des années précédentes. Une moyenne aussi haute, il faut remonter à Red Dead Redemption 2 en 2018, c'est dire... Certains vont même jusqu'à dire que c'est lui le GOTY 2022 alors que le mois de février n'a pas encore tiré sa révérence. C'est dire à quel point ils ont été envoûtés par l'univers de George R. R. Martin, les comparaisons avec The Legend of Breath of the Wild étant légion.Qualifié à la fois d'accessible et d'impitoyable, Elden Ring est également salué pour sa capacité à réinviter une formule connue de tous à travers un open-world d'une immensité grisante. Bref, selon la presse, il s'agit tout simplement du meilleur jeu de toute l'histoire de From Software. Oui, vivement le 25 février prochain, date à laquelle le titre arrivera officiellement sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, PS4 et Xbox One.