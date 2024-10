Test Dragon Age The Veilguard : "un bon jeu mais un mauvais Dragon Age", la presse a rendu son verdict

Alors que certains médias (et pas des moindres) se battent encore auprès d'Electronic Arts (et des agences de RP) pour tenter de récupérer leur clef de Dragon Age The Veilguard, les tests commencent doucement à apparaître sur Internet. Il s'agit en effet des sites web et des journaux qui ont été whitelistés par l'éditeur américain (pour diverses raisons) et qui peuvent enfin livrer leur verdict après une semaine de test intensif. Avec une note (temporaire, car amenée à évoluer dans les jours et semaines à venir) de 84% (pour sa version PS5) obtenue sur la base de 50 reviews, le dernier titre de BioWare s'en sort avec les honneurs. Mais il faut néanmoins savoir où l'on met ses pieds, car tout le monde s'accorde à dire que si la proposition est intéressante et de qualité, ce Dragon Age The Veilguard ne ressemble plus vraiment à un jeu Dragon Age. Bioware a pris la direction du jeu qui s'est inspiré de plusieurs titres divers et variés pour tenter de plaire à un plus grand nombre, aussi bien dans sa forme que dans son fond. Un cahier des charges bien rempli, mais qui empêche le titre d'afficher un véritable identité.



CD-Action : 6/10

Checkpoint Gaming : 10/10

Shacknews : 7/10

The Enemy : 8/10

GLHF : 6/10

Eurogamer : 10/10

GryOnline.pl : 7/10

Noisy Pixel : 8.5/10

IGN France : 7/10

Gameblog : 8/10

Digital Chumps : 9.5/10

Inverse : 7/10

Worthplaying : 8/10

Game Rant : 10/10

VGC : 6/10

GamesRadar+ : 9/10

Gamespot : 7/10

JV : 17/20

Forbes : 8.5/10

Digital Trends : 7/10

Hobby Consolas : 9/10

Push Square : 8/10

Everyeye.it : 7.5/10