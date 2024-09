Dragon Age The Veilguard : progression, arbre de compétences et compagnons, voici comment ça marche

Septembre est entamé et du côté de chez Electronic Arts, on prépare la sortie de Dragon Age The Veilguard, qui signe le retour de la licence dix ans après le dernier épisode. Aujourd'hui, il est question de détailler le gameplay plus en détails, et plus précisement le système de progression, l'arbre de compétences, mais aussi l'évolution des compagnons : voici comment ça marche.









Première chose à savoir, pour glaner de l'expérience, il faut faire un maximum de quêtes, sachant que plus la mission est importante et plus le gain d'XP est conséquent. Jusque-là, rien de bien différent des autres Action-RPG, sauf que l'on apprend que l'évolution de son personnage ne fait aussi en aidant le peuple de Thédas en prenant le temps d’approfondir les relations avec les membres de la Garde du Voile. Ces points d'expérience peuvent ensuite être dépensés dans l’arbre de compétence qui ont la particularité d'avoir des noeuds que l'on peut défaire pour faire grandir sa build. Chaque type de compétence correspond une icône :





Grand rond : classe (compétences principales et maniement des armes)

Losange : capacité (peut être assignée à un emplacement de capacité)



Rond moyen : capacité passive majeure ou amélioration des capacités (ajoute des effets ou modifie des capacités existantes, par exemple en garantissant un coup critique en cas de renversement ou en prolongeant la portée)



Petit hexagone : caractéristique (modifie les compétences de classe existantes comme la contre-attaque, par exemple en prolongeant les combos d’attaques ou la durée de blocage/renvoi de projectiles)



Petit rond : capacité passive mineure ou augmentation des stats (augmente l’efficacité des capacités, des capacités passives ou des stats)







Comme l'est celui de Black Myth Wukong, le skill tree n'est jamais fixe et si jamais vous souhaitez redistribuer vos points ailleurs au cours de l'aventure, c'est tout à fait possible, et sans que cela coûte des ressources. Pratique.



Dragon Age The Veilguard proposera trois classes différentes (guerrier, mage et voleur) et chaque classe donne accès à trois spécialisations, sachant que celles-ci sont classées par faction, mais il n'est pas nécessaire de faire partie d’une faction donnée pour les choisir. Par exemple, si vous faites partie de la Garde des ombres, rien ne l’empêche de choisir une spécialisation de Rôdeur du Voile tant que sa classe est la classe Voleuse. Plutôt cool ça. Les armes et les équipements peuvent également être améliorés et comme chaque objet a ses propres statistiques et propriétés, les possibilités seront nombreuses. Bioware précise cependant qu'il existe aussi des armures uniquement cosmétiques, qu'on va trouver dans certaines boutiques et au cours de nos explorations.









Comme on le sait déjà, une grosse partie du gameplay de Dragon Age The Veilguard réside dans ses compagnons et ils jouent un rôle primordial pour sauver Thédas. Là aussi, chaque membre d'une factoin dispose de son propre niveau et chaque niveau gagné leur donne deux points de compétences. Chaque compagnon a des quêtes qui permettent de renforcer sa relation, et c’est un des principaux moyens pour les compagnons de gagner de l’expérience. Vos compagnons peuvent aussi gagner de l’expérience grâce à vos conversations et aux décisions que vous prenez. Ces compagnons dispose aussi de leur propre équipement à gérer, qui peut être amélioré également. Autant vous dire qu'on va passer des heures entières à naviguer dans les menus pour créer la bonne build et avancer sereinement dans l'aventure.