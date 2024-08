Dragon Age The Veilguard : nouveau trailer et date de sortie, ça va arriver vite !

Dragon Age The Veilguard est de retour à quelques jours du coup d'envoi de la gamescom 2024. On a le droit à un nouveau trailer qui met l'accent sur l'histoire, les personnages et les enjeux et nous rappelle qu'on va incarner

Après son reveal en juin dernier qui n'a pas manqué de faire tiquer les fans hardcores avec sa nouvelle esthétique,Rook, un nouveau protagoniste entièrement personnalisable. Le jeu mettra l'accent sur la coopération en équipe, d'autant que Rook pourra utiliser les aptitudes de ses compagnons stratégiquement dans les nombreux combats qui l'attendent.

L'autre information à ne pas manquer, c'est que Dragon Age The Veilguard arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series le 31 octobre prochain et que les précommandes sont déja ouvertes.