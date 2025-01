Dragon Age The Veilguard : Corinne Busche, la game director, a bien quitté Bioware et s'explique...

Encore à l'état de rumeur ce matin même, le départ de Corinne Busche des studios Bioware vient d'être confirmé par l'intéressé qui explique qu'elle quitte le studio pour un nouveau poste ailleurs après s'être vu offrir l'opportunité de créer un nouveau RPG qu'elle "ne pouvait pas refuser". Une intervention qui permet de mettre fin aux bruits de couloir qui attestaient que son départ était lié aux mauvaises performances de Dragon Age The Veilguard, elle qui occupait le poste de game director au sein du jeu. Par ailleurs, concernant les chiffres de ventes, même si Electronic Arts refuse de les communiquer, il se murmure que les performances serait passables, sans plus, spécialement pour un projet de la trempe de Dragon Age et qui a demandé autant de temps de développement. C'est ce que Corinne Busche met en lumière dans ses récents propos sur son départ : "Au fond, c'était une question d'épanouissement personnel", a-t-elle déclaré Busche à nos confrères d'Eurogamer. "J'ai fait ce que je voulais faire chez BioWare. C'est-à-dire venir et aider à redresser le navire. J'adore Dragon Age et BioWare, donc la chance de redonner au jeu un RPG solo de qualité était le privilège d'une vie. Cela a été durement gagné, car les jeux avec des cycles de développement aussi tumultueux finissent rarement par être publiés, et encore plus rarement par être excellents. Nous, en tant qu'équipe, l'avons fait. Et ce fut difficile. Cela m'a coûté cher. BioWare a encore beaucoup de travail à faire sur le plan culturel, mais je crois qu'ils sont sur la bonne voie maintenant."







Corinne Busche, qui travaillait en étroite collaboration avec John Epler, le directeur créatif, s'est chargée de superviser la dernière partie du développement de The Veilguard à partir du début de 2022, jusqu'à sa sortie finale le 31 octobre dernier. Dragon Age The Veilguard est un projet pharaonique qui aura duré près de 10 ans, couté une certaine somme et a dû faire face à de nombreux reboots. Les rumeurs sur son départ ont commencé à circuler en ligne hier soir, et ont été confirmées pour la première fois par le journaliste Jeff Grubb. Chose que Eurogamer a validé quelques heures plus tard, avant de contacter Corinne Busche qui leur a accordé une interview. Eurogamer ajoute que les ventes de Dragon Age The Veilguard n'ont aucun lien avec le départ de Corinne Busche. Après Dragon Age The Veilguard, la majeure partie des équipes de BioWare se concentre désormais pleinement sur le prochain jeu Mass Effect, qui est dirigé par une petite équipe de vétérans du jeu vidéo.