Dragon Age The Veilguard : un trailer de lancement épique à quelques jours de sa sortie, mais toujours pas de code envoyé

Nous sommes à quelques jours de la sortie de Dragon Age The Veilguard et comme c'est souvent le cas dans le processus de communication d'un éditeur, nous avons droit au trailer de lancement. De quoi se replonger dans cette ambiance heroic-fantasy pendant 2 minutes et voir que le pourpre est clairement le code-couleur choisi pour cet épisode qui revient après 10 ans d'absence. Diversité, équité et inclusivité sont d'ailleurs les maîtres-mots d'un jeu qui va nous proposer un gameplay riche et profond si l'on en croit les premiiers avis lors des previews, mais aussi les promesses de Bioware. L'embargo tombe ce mardi, mais de nombreuses rédactions à travers le monde n'ont toujours pas reçu le jeu. Selon certains informations, les rédactions ayant reçu le jeu ont été triés sur le volet par un Electronic Art un peu frileux. Il faudra donc être patient pour qu'on puisse vous livrer notre test complet, le temps de le recevoir et de finir l'aventure...