Dragon Age The Veilguard : 20 min de gameplay, ça va diviser les joueurs !

Révélé lors du Xbox Games Showcase avec une esthétique qui n'a pas manqué de faire réagir les fans de la série, Dragon Age The Veilguard propose maintenant de se laisser appocher par le biais d'une grosse vidéo de gameplay de 20 minutes. L'occasion d'introduire un bout d'histoire, les personnages, mais surtout les systèmes de jeu qui tranchent radicalement avec ce qui se faisait avant. Clairement Bioware est parti sur un formule plus mainstream, avec des mécaniques reprises des Action-RPG contemporains où il faudra gérer les esquives, les parades et les compagnons. Ils seront limités à deux et s'il n'y aura nul besoin de les contrôler lors des affrontements, leurs compétences et leurs combos dépendra de la relation que vous entretenez avec eux. Intéressant.







D'ailleurs, Dragon Age The Veilguard intègre désormais un système de combos, qu'on peut développer à plusieurs partenaires, un peu à la manière du récent Final Fantasy VII Rebirth, histoire de développer le jeu d'équipe. Chaque compagnon aura par ailleurs son arbre de compétences et ce sera au joueur d'attribuer les points de compétence. Les développeurs assurent avoir écouté les joueurs et appris des erreurs passées, et après 10 ans à se chercher, et à renouveler cette licence mythique, BioWare semble en phase avec ce qu'ils ont décidé d'entreprendre, c'est-à-dire donner un coup de sang neuf à cette vieille franchise.



La sortie de Dragon Age The Veilguard est attendue pour cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series.