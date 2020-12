Tennis World Tour 2 : le jeu de tennis aussi sur next gen', voici les nouveautés sur PS5 et Xbox Series X,

Comme beaucoup de jeux disponibles sur PS4 et Xbox One, Tennis World Tour 2 aura le plaisir de débarquer sur consoles next gen'. C'est Nacon qui vient d'officialiser la nouvelle à travers un communiqué on ne peut plus officiel, tout en détaillant les nouveautés prévues sur PS5 et Xbox Series X. On apprend par exemple que des améliorations seront prévues au niveau du gameplay, mais qu'il y aura également du contenu supplémentaire, au moins même qu'une édition spéciale sera prévue pour marquer le coup. Il faudra cependant attendre mars 2021 pour voir débarquer cette version améliorée dans les rayons et sur les stores officiels.



Nacon en profite pour donner des détails sur le Pass annuel du jeu, intitulé l'Annual Pass, qui permettra de profiter de 3 DLC supplémentaires qui seront déployés sur les 4 prochains mois. A ce propos, sachez que le second DLC majeur, d'ores et disponible, permet d'enrichir le roster de 2 nouvelles joueuses : l’américaine Sofia Kenin et la tchèque Karolina Plíšková. D'autres DLC, deux précisément, arriveront en janvier et en mars prochains et ajouteront un nouveau tournoi, 8 joueurs inédits, de nouveaux stades et équipements, mais aussi des tenues en plus. Vous êtes désormais au parfum !