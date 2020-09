Tennis World Tour 2 : on connaît la date de sortie, rendez-vous dans 15 jours

Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu), en plus des courts Manolo Santana du Mutua Madrid Open et du OWL Arena à Halle. Attention toutefois, puisqu'il faudra acheter l'Official Tournaments & Stadia Pack (son prix n'a pas encore été indiqué) pour en profiter. Ce qui explique pourquoi l'édition de base coûtera une vingtaine d'euros moins cher, sachant que cela n'aura aucun impact sur le casting.



D'ailleurs, on nous promet des grands noms de la discipline (dont Rafael Nadal, Roger Federer et Ashleigh Barty pour un total de 38 joueurs) que l'on pourra incarner à travers les différents modes de jeu ( carrière, match rapide, en ligne, tournoi, match classé ou Tie Break Tens).



A noter que les développeurs ne comptent pas en rester là, car du contenu additionnel sera proposé ultérieurement, comme l'atteste le Season Pass inclus dans la Ace Edition de Tennis World Tour 2. Enfin, pour ce qui est du gameplay, on est curieux de voir si la présence du timing change complètement la donne.





Tennis World Tour 2 sortira donc le 24 septembre prochain sur PC, Xbox One et PS4, et le 15 octobre sur Nintendo Switch. C'est ce que NACON fait savoir par le biais d'un communiqué officiel ; une date qui est tout sauf anodine. En effet, cette année, Roland Garros aura lieu du 27 septembre au 11 octobre, ce qui permettra donc à la simulation de Big Ant Studios (AO International Tennis) de surfer sur l'événement, et de tenter de faire oublier la déception que fut le premier épisode.On nous annonce que trois enceintes du tournoi français ont été reproduites dans le jeu (