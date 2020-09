Tennis World Tour 2 : une vidéo de 3 minutes qui présente toutes les nouveautés

C'est à partir d'aujourd'hui que Tennis World Tour 2 est disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, ce qui permet de s'intéresser à la dernière vidéo mise en ligne par Nacon. D'une durée de 3 minutes et des poussières, elle met en avant toutes les nouveautés pensées par les développeurs de Big Ant Studios (AO Tennis), à commencer par le timing. Le système de service a également été revu, sans oublier le climat qui peut avoir un impact sur la balle et les performances des joueurs.Ceux qui ont lu notre test de Tennis World Tour 2 savent qu'il ne faut pas attendre grand-chose du mode "Carrière", et que les cartes ne nous ont pas emballés plus que ça. Enfin, les amateurs du double seront certainement ravis d'apprendre qu'il est inclus d'office, cette fois-ci.