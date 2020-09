Tennis World Tour 2 : le jeu est disponible sur PC et consoles, voici le trailer de lancement

Après avoir diffusé une vidéo revenant sur les nouveautés de Tennis World Tour 2 , Nacon propose à présent de découvrir le trailer de lancement, compte tenu que le jeu sort aujourd'hui sur Xbox One, PC, PS4 et Nintendo Switch. Développé par Big Ant Studios - connu pour être derrière AO Tennis - ce second opus se démarque surtout de son prédécesseur grâce à l'ajout du timing qui avait été mis de côté par le studio français Breakpoint. C'est d'ailleurs ce que l'on explique dans notre test de Tennis World Tour 2 en ligne depuis hier. On vous conseille d'y jeter pour mieux comprendre pourquoi l'avenir de la licence s'annonce moins sombre qu'il y a deux ans.