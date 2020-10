Tennis World Tour 2 : le jeu est disponible sur Nintendo Switch, voici le trailer de lancement

Disponible depuis le 24 septembre dernier sur PS4, PC et Xbox One, Tennis World Tour 2 l'est désormais sur Nintendo Switch. C'est en effet ce que NACON rappelle par le biais d'un communiqué officiel, en prenant le temps de glisser un trailer de lancement. Visiblement, par rapport à la version que nous avons testée il y a peu , il ne faut pas s'attendre à d'énormes changements, si ce n'est la possibilité de lancer un match dans le train ou le métro, et le niveau graphique qui devrait être moins élevé.