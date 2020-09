Tennis World Tour 2 : voici la liste complète des 38 joueurs disponibles d'office

Marat Safin et Gustavo Kuerten.

Kristina 'Kiki' Mladenovic, sachant que Garbine Muguruza, Ashleigh Barty et Madison Keys figurent également au programme. En ce qui concerne le gameplay, rappelons que le timing a enfin été intégré, ce qui donne matière à espérer par rapport au premier Tennis World Tour qui s'était totalement loupé à ce niveau-là.



La sortie de Tennis World Tour 2 est fixée au 24 septembre prochain sur Xbox One, PC et PS4, et pas avant le 15 octobre sur Nintendo Switch.



MESSIEURS



Alex De Minaur

Daniil Medvedev

Grigor Dimitrov

Marat Safin (précommande)

Alexander Zverev

David Goffin

Gustavo Kuerten (précommande)

Nick Kyrgios

Dominic Thiem

John Isner

Rafael Nadal

Benoit Paire

Roberto Bautista Agut

Fabio Fognini

Kei Nishikori

Roger Federer

Felix Auger-Aliassime

Stanislas Wawrinka

Francis Tiafoe

Denis Shapovalov

Jannik Sinner

Stefanos Tsitsipas

Casper Ruud

Gaël Monfils

Kyle Edmund

Karen Khachanov

Borna Coric

NACON et Big Ant Studios viennent de nous faire parvenir un communiqué officiel, dans lequel sont listés les 38 joueurs qui seront présents d'office dans Tennis World Tour 2. Du côté des hommes, on note la présence des incontournables Roger Federer et Rafael Nadal, sans oublier David Goffin, Kei Nishikori, Gael Monfils, Stanislas Wawrinka, ou encore Dominic Thiem qui a remporté l'US Open cette nuit. A noter que ceux ayant précommandé le jeu pourront incarner en plusDu côté des dames, les françaises seront bien représentées avec Caroline Garcia et



DAMES