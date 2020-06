Tell Me Why : le prochain jeu de Dontnod (Life is Strange) présente son nouveau personnage

les jumeaux Tyler et Alysson dont l'un d'eux sera transgenre : ensemble, ils devront affronter leur passé tumultueux et avancer dans la vie, soit un discours quelque peu mélancolique mais très certainement bien tourné et écrit de la part Dontnod Entertainment, désormais coutumier des bonnes histoires pleines d'humanité.



En attendant un nouveau trailer et une date de sortie, les développeurs parisiens nous gratifient d'une série de screenshots inédits pour mettre en avant un nouveau personnage : il s'agit de Michael Abila, un cuisinier issu de la communauté améridienne Tlingit qui souhaite s'installer à Juneau, la petite ville d'Alaska dans laquelle se déroulera l'aventure. Dontnod Entertainment précise d'ailleurs que Michael se considère comme "queer", c'est-à-dire comme une personne à la sexualité ou à l'identité de genre différentes de l'hétérosexualité ou de la cisidentité.



On rappelle que Tell My Why sera pour le coup une exclusivité Microsoft : le jeu est donc attendu sur PC et Xbox One cet été au sein d'une saga de trois épisodes.

Pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, Tell Me Why mettra au centre de son récit