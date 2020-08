Take-Two Interactive : le plein de remasters sur PS5 et Xbox Series X ?

Après avoir officiellement annoncé l'arrivée de GTA V sur PS5 et Xbox Series X, Take-Two Interactive ne semble pas fermer la porte à de nouvelles adaptations des nombreux titres présents dans son catalogue. Alors que la firme présentait son bilan financier du dernier trimestre, on a appris lors d'une séance de questions/réponses qu'il est très probable que les machines de nouvelle génération aient droit à des remakes et remasters de jeux déjà sortis comme l'explique Strauss Zelnick (PDG de l'éditeur).

En ce qui concerne votre question à propos de sortir nos anciens jeux sur les consoles next gen', nous préférons laisser les annonces à nos labels, mais je suis sûr que vous en apprendrez plus à l'avenir.

Rappelons que la version PS5 Xbox Series X de GTA V promet de vastes améliorations, qu'il s'agisse de la technique, des graphismes et des performances. D'ailleurs, le GTA Online aura droit à du contenu qui sera exclusif aux machines de nouvelle génération et au PC. D'ailleurs, cette nouvelle version de Grand Theft Auto sera disponible gratuitement pour les joueurs PS5 pendant les trois premiers mois.