Super Smash Bros. Ultimate : du contenu dédié à Trials of Mana

Seiken Densetsu 3 fait partie des jeux qui ont construit la légende de la Super Famicom, il était donc évident que Nintendo allait profiter de la sortie de Trials Mana sur Switch pour rendre hommage à l'Action-RPG de Squaresoft. Plus concrètement, la firme de Kyoto fait savoir par le biais du compte Twitter de Super Smash Bros. Ultimate que des Esprits dédiés aux héros feront leur apparition à partir de demain (24 avril). Ils seront au nombre de trois, sachant qu'ils regrouperont chacun deux personnages. Les six protagonistes seront donc bel et bien présents.Ne prenez pas trop votre temps, puisque l'opération s'achèvera le 29 avril prochain. N'oubliez pas non plus que Seiken Densetsu 3 est disponible en français via Collection of Mana qui est sorti l'année dernière sur Nintendo Switch.