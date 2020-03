Trials of Mana : un nouveau trailer de 4 minutes avec du gameplay

Square Enix vient de mettre en ligne un tout nouveau trailer de gameplay de Trials of Mana, dans lequel on peut avoir un premier aperçu du système de combat du jeu. Ainsi, il sera possible d'améliorer les classes de nos personnages, ce qui leur permettra de se transformer et d'adopter de nouvelles formes particulièrement puissantes. Mieux, le choix initial de notre groupe aura une importance capitale, puisque cela conduira à une aventure différente. Enfin, rappelons que le jeu proposera six héros uniques, et qu'on ne devra en retenir que trois avant de se lancer dans l'aventure.



Trials of Mana sortira le 24 avril prochain sur PC, PS4 et Nintendo Switch.