Test Trials of Mana : un remake surtout destiné aux fans

Le Test

Entre les épisodes portant des noms différents selon les pays, les volets n'ayant pas été localisés, les spinoffs pas vraiment à la hauteur de la série principale, les portages multiples, et maintenant les remakes, la série des Seiken Densetsu n'est vraiment pas simple à suivre. Contentons-nous de rappeler que Seiken Densetsu 2 s'appelait en Europe Secret of Mana, et qu'il a fallu attendre la sortie de la Collection of Mana sur Switch l'année dernière pour que Seiken Densetsu 3 (Trials of Mana) soit enfin disponible officiellement en Europe... alors qu'il était sorti au Japon en 1995 ! Et vingt-cinq ans plus tard, ce troisième épisode a maintenant carrément droit à un remake.

Le scénario général de Trials of Mana nous demande de retrouver l'épée Mana, nécessaire pour empêcher la décrépitude de l'arbre Mana, qui se trouve être en réalité la déesse de Mana, qui a enfermé des créatures maléfiques dans huit pierres de Mana. Au moins, on sait dans quelle série on se trouve ! L'aventure débute par une phase de sélection de personnages, assez anodine en apparence mais très importante en réalité. Le choix nous est donné entre Duran le guerrier héroïque, Kevin le loup-garou asocial, Hawkeye le beau gosse chanceux, Riesz l'orpheline à la recherche de son frère, Angela la princesse répudiée par sa mère, et Charlotte, dont les origines elfiques lui donnent l'apparence d'une jeune enfant alors qu'elle a en réalité quinze ans. Ces différents héros possèdent naturellement des compétences spécifiques, répondent à des archétypes différents (mage, soigneur, défenseur…) et pourront même changer de classe au cours de l'aventure.







Mais, au-delà du tronc commun scénaristique, chacun d'entre eux suit sa propre histoire. Et lorsque le jeu nous demande de choisir un héros principal et deux compagnons parmi les six disponibles, il ne nous dit pas tout. En effet, certains donjons, boss, événements et passages entiers du jeu dépendent directement du personnage principal. Voilà qui un système qui assure une bonne rejouabilité, et qui se voit secondé par une petite nouveauté bien sympathique, puisque ce remake nous offre la possibilité de jouer, sous forme de flash-backs, les prologues de nos deux compagnons lorsqu'on les rencontre pour la première fois. Un autre ajout non négligeable par rapport à l'aventure originale est également de mise dans cette version , puisqu'on a droit à un chapitre supplémentaire en fin de jeu. Voilà qui surprendra agréablement les joueurs ayant déjà parcouru le scénario dans la Collection of Mana. Ces derniers apprécieront également le fait de pouvoir sélectionner des voix anglaises ou japonaises, et de pouvoir choisir entre les musiques originales ou réorchestrées.

C'EST KEN DANS SES DESSOUS (OK BOOMER)





Remake oblige, les graphismes ont bien entendu été totalement refaits. La sublime 2D a fait place à une 3D acceptable, mais loin d'être formidable. On a plus l'impression d'avoir affaire à un jeu datant d'une voire deux générations qu'à une sortie de 2020. Certains décors paraissent bien vides, la modélisation des personnages n'est pas extrêmement détaillée, et les animations sont très sommaires, notamment lors des scènes cinématiques. Quant à la direction artistique très cartoon et colorée, elle risque de diviser les joueurs. Au moins, elle a le mérite d'être fidèle à l'esprit du jeu original, même si le côté kawaii des fées virevoltantes, des "lapyns" sauvages, des champignons qui marchent, des "bonshommes-ressorts" et des personnages aux grands yeux passaient tout de même mieux en 2D. Mais peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ! Le système de combat est en effet plutôt satisfaisant. Il nous demande de gérer nos trois personnages (en passant de l'un à l'autre quand on le souhaite), de réaliser des combos simples mais efficaces, de briser les armures avec des coups chargés, et d'utiliser au mieux de nombreuses compétences.



Le placement est également primordial puisqu'en attaquant par l'arrière on infligera plus de coups critiques, tandis qu'il faut esquiver toute zone affichée en rouge à l'écran, car elle désigne une attaque ennemie imminente. Au fil des coups on remplit une jauge AC, qui permet de déclencher des attaques de classe extrêmement puissantes. On aura d'ailleurs tout intérêt à les utiliser dès que possible, car le jeu nous offre un petit bonus d'expérience lorsqu'on vient à bout d'un combat rapidement, sans subir aucun dégâts, ou en achevant l'adversaire avec l'une de ces attaques de classe. Par ailleurs, il est possible de définir dans les menus la stratégie de l'IA, afin que nos compagnons se comportent de manière plutôt offensive ou défensive. Ce paramétrage est suffisamment fin pour ne pas constituer un simple gadget. En revanche, on ne peut que regretter le comportement de la caméra, qui a tendance à très mal se placer durant les affrontements et qu'il faut sans cesse recadrer. En ce qui concerne les pièces d'équipement, le concept le plus intéressant est certainement celui des graines d'objet, que l'on doit planter dans des pots magiques afin d'obtenir une récompense aléatoire. Une sorte de lootbox avant l'heure ! Petite déception en revanche en ce qui concerne la disparition du mode coop, qui seyait pourtant très bien au jeu original. Au final, ce remake de Trials of Mana se montre plaisant et bien meilleur que le remake de Secret of Mana sorti en 2018... mais pas aussi enthousiasmant qu'avait pu l'être le jeu original lors de sa sortie.