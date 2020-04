Trials of Mana : un dernier trailer pour donner le coup d'envoi de l'aventure

C'est donc aujourd'hui que l'aventure reprend pour la grande saga Seiken Densetsu, popularisé en occident avec son deuxième épisode, un certain Secret of Mana. Trials of Mana est bel et bien sa suite (il se nomme Seiken Densetsu 3 au Japon) et il arrive deux ans après le remake controversé de Secret of Mana (Seiken Densetsu 2). Autant vous dire que cette suite est extrêmement attendue pour les joueurs de J-RPG qui espère retrouver la même magie qu'en 1995. En attendant d'avoir notre test complet, vous pouvez déjà vous plonger dans l'univers avec le trailer de lancement. La sortie de Trials of Mana est effective depuis aujourd'hui sur PS4 et Nintendo Switch.