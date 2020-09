Super Mario 3D All-Stars : un nouveau trailer fait le tour des trois jeux, joli programme

Alors que l'on pensait Nintendo très timide cette année, la firme japonaise s'apprête finalement à sortir Super Mario 3D All-Stars, une compilation comprenant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy : bien qu'il ne s'agisse que d'un remaster sur Switch, le titre est en tout cas bien parti pour exploser les charts puisqu'il s'avère déjà comme la deuxième meilleure vente d'Amazon de l'année ... derrière Animal Crossing New Horizons.En attendant de pouvoir poser nos mains sur ce portage prévu dès vendredi, Big N nous présente justement le contenu de cette "collection" dans un trailer overview fraîchement diffusé : avec trois titres mythiques qui n'ont plus rien à prouver et même plusieurs OST, il y aura de quoi s'occuper de très nombreuses heures durant. Et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre.