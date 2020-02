Streets of Rage 4 : un carnet de développeur nous dévoile les secrets de la direction artistique

Dotemu vient de nous dévoiler une toute nouvelle vidéo dédiée à Streets of Rage 4 dans laquelle les développeurs nous expliquent tous les secrets derrière la direction artistique du jeu. En effet, les développeurs ont dû relever un sacré challenge afin de moderniser le jeu, sans en pervertir son style. Ben Fiquet (Creative Director) et Julian Nguyen You (Lead Background Artist) évoquent également l'incroyable niveau de détails du jeu, qui s’approprie l’esthétique urbaine teintée de néon typique de la série pour construire une identité visuelle moderne. Streets of Rage 4 sortira en 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, sachant que Dotemu oeuvre également sur le très attendu Windjammers 2.