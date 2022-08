Stray : un mode permet de jouer avec Garfield le chat, c'est cro-mignon

Voilà maintenant une bonne quinzaine de jours qu'est sorti Stray sur PC, PS5 et PS4, et une chose est sûre, le jeu jouit d'un très bon bouche-à-oreille. Une communauté autour du jeu s'est rapidement constituée, partageant screenshots et séquences vidéo pour montrer à quel point incarner un chat est quelque chose de satisfaisant. Du côté des débrouillards et des codeurs, on s'est amusé à créer un mode pour jouer avec Gardield à la place du chat de Stray. Alors certes, tout n'est pas parfait, surtout la modélisation de Garfield à qui il manque des expressions faciales, surtout quand il se met à cracher, mais globalement, l'illusion est parfaite. Nos confrères de IGN.com ont d'ailleurs partagé des extraits de ces mods où l'on peut voir Garfield déambuler dans cette ville post-apo avec sa bouille mythique. On vous laisse apprécier le spectacle.