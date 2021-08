Stray : le jeu où l'on incarne un chat sur PC et consoles PlayStation dévoile son gameplay

C'était en juin 2020 lorsque Stray a été officiellement annoncé lors d'un State of Play dédié à la PS5, mais depuis, plus rien. C'est vrai que le studio BlueTwelve a joué la carte de la discrétion, continuant à terminer le jeu sans trop faire monter la hype. Il est temps pour les développeurs de nous montrer enfin du gameplay de ce jeu d'aventure qui nous mettra dans la peau d'un chat, qui va se retrouver au milieu d'une ville "étrange et mystérieuse" avec pour objectif de retrouver sa famille. Forcément, du point de vue d'un félin, tout paraît plus compliqué et c'est sur cette difficulté d'appréhender cette ville inconnue que le jeu va tenter de se différencier. Mélange entre exploration, puzzles et interaction, Stray se veut un jeu où chaque détail a son importance. Chat oblige, il sera possible de faire ses griffes sur les canapés, de ronronner par plaisir mais aussi de faire la rencontre d'un drone répondant au nom de B-12. Grâce à lui, notre chat va pouvoir interagir avec les environnements, mais aussi la population via un module qu'il transportera sur son dos en permanence. Si le jeu se veut avant tout contemplatif, des combats attendent également notre matou qui devra se défendre.La sortie de Stray est prévue pour début 2022 sur PC, PS5 et PS4.