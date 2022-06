Stray : le jeu avec ce petit chat au sac à dos sera offert aux membres PlayStation Plus Extra et Premium

BlueTwelve Studio (des Français basés pas loin de Montpellier) nous ont révélé la date de sortie de leur jeu lors du State of Play du 3 juin 2022. C'est donc le 19 juillet prochain qu'on pourra découvrir ce titre où l'on va incarner un petit chat tout mignon doté d'un sac à dos. Histoire de pousser le jeu comme il se doit, et le faire découvrir au plus grand nombre, Sony Interactive Entertainment a prévu de le rendre disponible day one aux possesseurs du PlayStation Plus Extra et Premium. De quoi pousser les joueurs à s'abonner aux formules les plus intéressantes. En complément de ces infos, un nouveau trailer a été dévoilé, présentant une fois encore les nombreuses aptitudes de ce chat qui va pouvoir se faufiler partout. L'exploration sera aussi bien horizontale que verticale et la promesse d'un jeu différent de ce qu'on a l'habitude de voir.





Deux ans après son annonce, Stray est enfin prêt à débarquer sur PS5, PS4 et PC, puisque les développeurs de